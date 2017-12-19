公投決定「參審」還是「陪審」？ 陪審團協會這樣建議！

2017-12-19 16:43

〔記者項程鎮／台北報導〕我國刑事審判制度應採「國民參審制」還是「陪審制」，各界意見不一，台灣陪審團協會理事長張靜律師和真理大學法律系副教授吳景欽，下午在司法院舉辦的「國民參與刑事審判法草案公聽會」指出，全國司改國是會議對於應該實行參審制還是陪審制，最後表決平手，因此司法院應考慮試行「兩套劇本」，張靜進一步指出，公投法日前已三讀通過，可考慮公投決定該採行那種制度。

台灣陪審團協會理事長張靜律師表示，司法院應對於刑事審判應採參審制還是陪審制應考慮「兩套劇本」，各自試行再決定應該採納那個劇本，何況公投法日前已三讀通過，也可考慮以用公投法決定該採行那種制度。

吳景欽指出，如未來要採行參審制，就應修改刑事訴訟法，避免一國兩制，另外依照司法院的草案，似乎只有參審制一套劇本，「應有好幾個劇本才對」。

東吳大學法律系教授陳清秀認為，參審制其實是「問道於盲」的制度，刑事審判者應有刑法和刑事訴訟法的專業素養，如不具備就由不懂法律的門外漢審判，「這是很危險的」，現在不少法官被批評是「奶嘴法官」，質疑他們年紀太輕、不食人間煙火、且生活經驗不足，司法院就應該增加法官的人生歷練，但根據司法院草案，23歲就能當國民法官，「這和大家批評的奶嘴法官有何不同？」

司法院秘書長呂太郎表示，國民參審是世界趨勢，雖然總統府召開的全國司改國是會議未對此做出決議，但國民參審已是全國民眾期盼的司改項目，目前司法院已提出草案初稿，希望藉由舉辦公聽會聆聽各界意見，進行修正和調整；司法院研擬「國民參與刑事審判法草案」初稿已出爐，目前正在北中南各地舉辦公聽會，聽取各界意見再調整草案內容，高雄已舉辦第一場公聽會，草案預定明年送請立院審議。