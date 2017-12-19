欣裕台：黨產條例尚待釋憲 要求停止訴訟

2017-12-19 16:21

〔記者吳政峰／台北報導〕不當黨產處理委員會去年認定中央投資與欣裕台為國民黨的附隨組織，依不當黨產處理條例凍結兩間公司資產，引發國民黨、中投、欣裕台3方不滿，提起行政訴訟，19日進行最後一次準備程序庭，欣裕台突然拋出黨產條例尚等待釋憲為由，要求停止訴訟，台北高等行政法院法官當庭未裁示，僅諭知「等候通知」。

黨產會去年以中投與欣裕台是國民黨百分之百持股公司，凍結其資產，兩間公司則以「可能造成不可回復的損害」，緊急向台北高等行政法院聲請停止執行（假處分），但遭裁定駁回，遂與國民黨一同提起本案訴訟，要求撤銷黨產會處分。

3案19日召開準備程序庭，3方律師猛攻黨產會調查程序不夠嚴謹，認定事實亦無前例可循，正當程序不夠，作成的處分有問題；黨產會律師也不甘示弱，回應黨產會是主管機關，本來就有認定事實的權利，且若覺得有疑慮，應在處分作成前就來溝通，而非等到進到司法程序才來質疑，根本是「臨訟置辯，實無可採」。

其中欣裕台的律師主張，今年3月間，監察院認為黨產條例有違憲疑慮，已向大法官聲請釋憲，至今尚無結果，為了保障人民與公司權利，釋憲出爐前，應先停止訴訟，避免侵害。

欣裕台律師解釋，同志祁家威爭取同婚權，向大法官聲請同性婚姻釋憲，期間北高行同時有3件同婚案在北高行訴訟，法官當時為了避免爭議，3件同婚案全部裁定停止訴訟，等到釋憲結果出爐後才續行審理，因此本案應「類推適用」，等到黨產條例釋憲結果出爐再行審理。

中投的律師則認為，黨產條例無比較法，也沒有前例依循，外界常以東德垮台時，德國為了避免東德政治人物帶著不義之財逃亡，也有制定相關追討法令，合理化黨產條例，其實當時背景與民主台灣完全不同，更何況中投與欣裕台已交付信託，並無法一體適用。

國民黨律師則表示，附隨組織的認定應有嚴格且正當程序，但這部分黨產會付之闕如，甚至等到作出處分後才提出證據，整個過程充滿不完備的瑕疵，處分有問題。

黨產會律師一打三，表示國民黨直接掌控中投與欣裕台，甚至為了籌措資金，2005年將華夏投資賣給中投，再轉賣給中影，足證這些公司都是配合國民黨資金調度；另黨產會是主管機關，調查程序都很完整，並無不備之處，無奈對方不採信。

法官諭知，中投與國民黨的告訴案準備程序終結，候核辦；欣裕台的主張則將「等候通知」。