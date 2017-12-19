朋友妻不可戲！丈夫坐牢 人妻險遭丈夫好友性侵

2017-12-19 16:19

〔記者王定傳／新北報導〕女子小美（化名）因丈夫坐牢，沒錢繼續租屋，只好把衣物等物品寄放在丈夫的朋友馬男住處，自己回娘家住，不料，她今年3月前往整理東西時，險遭馬男強行性侵，她強行抵抗未遂，馬男否認犯行，新北地檢署不採信今依強制性交未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，42歲的馬男與小美丈夫是好友，今年3月間，小美丈夫因案入監服刑，小美沒錢繼續租屋，在詢問過丈夫意見後，把衣物、個人物品等，先寄放在馬男住處頂樓加蓋處內，自己先回娘家住。

不料，今年3月5日，小美前往整理個人物品時，馬男見她獨自一人，竟起色慾，涉直接坐在她大腿上，不顧小美反對，以單手掐住她頸部親吻。

小美緊閉雙口不願就範，馬男涉嫌強行脫去她的褲子、內褲，拉下自己內褲，企圖強行性侵，由於小美不斷抵抗、尖叫，加上她對馬男說：「我明天要去接見我丈夫！」馬男聽聞後才停手。

小美隔日前往監所辦理接見，丈夫見到她臉上有傷痕、表情怪異，經追問，小美哭著說出此事，丈夫鼓勵她報警處理；小美起初十分猶豫，因為個人物品都在馬男住處，後鼓起勇氣報案。

馬男否認犯行，堅稱當時小美收拾完物品後就離開，不知為何被告；不過，小美指證歷歷、有驗傷單，小美丈夫也證實妻子接見時說出遭侵犯時過程，與監所錄音吻合，加上小美有創傷反應，檢方因而將馬男起訴。