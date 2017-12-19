新竹農田出現白色粉末 禍首是這間玻璃加工廠

警方前往稽查抽取廢水。（記者王冠仁翻攝）

2017-12-19 15:49

〔記者王冠仁／台北報導〕近來有民眾發現，新竹縣「科逸國際股份有限公司」疑似涉嫌將從事石英玻璃加工所產生、含有石英玻璃粉的廢水，未經處理就排放到灌溉溝渠；不少農民見到灌溉溝渠中的白色泡沫，擔心農作物遭汙染，氣得向環保局檢舉。保七總隊第三大隊警方與新竹縣環保局人員前往稽查，檢測廢水，驗出多種重金屬物質，其中總懸浮性固體更是超出標準值的6000倍。

警方表示，位於新竹縣新豐鄉、從事石英玻璃加工的「科逸國際股份有限公司」，近日來被民眾發現，涉嫌將生產過程中產生、含有石英玻璃粉的廢水，直接倒入工廠旁的灌溉溝渠。不少民眾發現附近牆壁與地面植物，都附著白色泡沫，憤而向環保單位檢舉。

保七總隊第三大隊警方與新竹縣環保局人員日前前往稽查，檢測該公司排放的廢水，發現不僅有鉛、銅、鎳等重金屬物質，其中總懸浮性固體更是超出標準值的6000倍。

50歲黃姓公司負責人聲稱，全案是因為剛到職的外籍員工因語言不通，導致溝通不良才產生作業疏失。原本公司有用過濾棉片來吸附石英玻璃粉，該棉片應該在固定的水槽內清洗，但外籍員工卻在地上清潔，才導致廢水外流。

保七總隊呼籲業者，工廠運作所產生的事業廢棄物應尋求正規管道做妥善處置，若別為了省錢走偏門，不僅造成環境污染，同時也可能觸犯法律，得不償失。警方最後也將黃依違反廢棄物清理法函送新竹地檢署偵辦。