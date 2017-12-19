故技重施誘騙民眾投資詐財 紅景天業務員判刑確定

2017-12-19 15:32

［記者楊政郡／台中報導］打著「紅景天養生連鎖餐飲集團」名義非法吸金，翁輝傑（被判14年、上訴中）、李易翰（被判10年、上訴中）等主嫌落網判刑後，少數黨羽故技重施，張永祥、陳湘湘等以「咖夢事」之名，咖啡餐飲連鎖企業為號召，詐騙多名民眾投資近千萬元，台中高分院判張3年6月，陳判2年4月定讞。

判決書指出，張永祥、陳湘湘等人之前是「紅景天養生連鎖餐飲集團」旗下業務員，紅景天主謀翁輝傑、李易翰等主嫌，99年元月起非法吸金約6億，台中地院一審判18、20年徒刑，台中高分院改判14年半、10年徒刑，目前還在上訴中。

而「紅景天」才抓走一批，張永祥、陳湘湘等換個招牌以「咖夢事」之名，咖啡餐飲連鎖企業為號召，與紅景天同一套模式詐騙，張誆稱他將出資3千萬，及五大股東出資3千萬，邀集大家來開咖啡連鎖店，前景看好，每月每家店保證營業額80萬元，股東可分紅每月營業額的15%，3年就可回本，等於投資後每年有18%利息報酬。

101年3月間起鄭姓、盧姓、何姓等投資人匯款加入，總計投資近千萬元，但後來發現，除了張某的3千萬不見影子，也沒有五大股東的3千萬，公司名義上僅有100萬入帳，而張一再誆稱2900萬還在跑程序。

此外，咖啡店面都還未開設就佯稱招攬投資就有25%報酬，被害人所投資美村店、青島西路店，僅青島西路店曾分紅5萬紅利一次，之後就在101年7月無預警倒閉。美村店則自始無營業，才知受騙；台中高分院依詐欺罪判張永祥3年6月，陳判2年4月定讞，不得上訴。