醉後大丈夫？ 警方霸氣「大外割」伺候！

蘇男酒後鬧事，還對員警比中指嗆聲，甚至揮拳攻擊，警方霸氣以「大外割」伺候，後將他送醫戒護。（記者姚岳宏翻攝）

2017-12-19 14:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市蘇姓男子凌晨到忠孝東路四段一間酒吧喝酒，卻喝得爛醉，大鬧酒吧，警方到場處理時，竟對員警比中指嗆聲，甚至揮拳攻擊，警方隨即以柔道「大外割」制伏蘇男，詢後依妨害公務、傷害、恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

17日凌晨2時30分許，大安分局敦化南路派出所員警獲報忠孝東路四段有人酒醉鬧事，到場正要上前盤查蘇男時，蘇男竟對警方比中指及咆哮「你要惹麻煩、 你死定了！」態度囂張。

過程中甚至朝員警臉部揮拳攻擊，幸虧員警早有警戒，立即架勢格擋，隨即以柔道「大外割」將蘇男壓制在地，格擋過程中，員警鼻樑擦傷，蘇男倒地後腦碰撞受傷。

警方控制蘇男後，通知救護車將他送往台大醫院治療戒護，蘇男傷勢經院方檢查無礙，立即帶返派出所偵辦，蘇男清醒後，態度轉趨和緩，向警方表示因心情不佳，喝了幾口高粱酒及2、3罐啤酒後，腦袋便一片空白，後續的事不復記憶，並連番對侮辱、攻擊警方等「醉後大丈夫」行為表示道歉，也對因此涉法後悔不已。

蘇男酒後鬧事，還對員警比中指嗆聲，甚至揮拳攻擊，警方霸氣以「大外割」伺候。（記者姚岳宏翻攝）

蘇男酒後鬧事，還對員警比中指嗆聲，甚至揮拳攻擊，警方霸氣以「大外割」伺候。（記者姚岳宏翻攝）