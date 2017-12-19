「若賣官才20萬？且僅1個？」 和平區長稱贊助參選

和平區長林建堂（左）強調，若真要賣官會只賣20萬元？而且只有1個嗎？（資料照，記者歐素美攝）

2017-12-19 14:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區長林建堂被檢舉賣官，台中地檢署偵訊後昨晚諭令200萬元交保，林建堂對此喊冤表示，當初王秋助及王正顯父子拿20萬元贊助他參選和平區長，彼此因想為和平區做事，才聘王正顯擔任區公所機要秘書，後因理念不合，王正顯辭去公所職務投入和平區農會總幹事選舉，落選後質疑他未支持所致，懷恨在心，強調若真要賣官會只賣20萬元？而且只有1個嗎？

林建堂說，當初他只想當議員，不想選和平區長，王姓父子一再勸說，並拿出20萬元，極力要他到處去走走拜訪選民，他因推辭不掉才收下，並立下承諾書，若參選區長，20萬元就是王姓父子贊助的選舉資金，若未參選就會還王姓父子20萬元，強調20萬元頂多是「借貸」，何來賣官。

林建堂指出，他當選和平區長後，因大家都是想為和平區做事，才聘王正顯擔任區公所機要秘書，後因兩人理念不合，王正顯於前年辭去秘書職務，並參選和平區農會總幹事，結果落選，王認為其未支持才落選，致懷恨在心。

林建堂說，他雖有國民黨籍，但一直以無黨籍參選，檢察官懷疑他賣官，連區公所的行政助理等10多人都叫去偵訊，結果根本沒人送賄，他也沒有賣官，對檢察官諭令其200萬元交保覺得很無辜，幸有許多朋友協助，30、50萬元拚命湊，才能順利交保。

和平區民代表示，林建堂在和平區長任內認真負責，相信林建堂的清白。