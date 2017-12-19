Hello Kitty控！網拍仿品查扣4萬餘件、市值千萬

警方查扣從文具周邊、廚房用品、居家用品等應有盡有的Hello Kitty仿品。（記者許國楨翻攝）

2017-12-19 14:07

〔記者許國楨／台中報導〕林姓女保險業務員是標準的Hello Kitty控，平時除會網購Hello Kitty等相關周邊商品收集外，也會送客戶，只是因購買數量太多，演變到後來開始於網拍販售從中獲利，卻因售價遠低於市價被警方盯上上門查緝，一口氣查扣Hello Kitty仿品達4萬餘件，侵權市值近千萬元。

日本三麗鷗當家一姐Hello Kitty，這隻無嘴貓風靡全球40餘載，大小年齡層皆逃不過這粉紅泡泡的攻勢，台灣超商業者也推出粉紅集點送活動，集點加價就能獲得Hello Kitty文具百貨，然保二總隊刑警大隊偵二隊日前網巡時，發現有賣家在蝦皮網站拍賣販售的Hello Kitty商品價格遠低於市價甚遠，竟然20元就能買到1件Hello Kitty商標圍裙。

案經警方掌握相關資訊，查出賣家是30歲的林姓女子上門查緝，當場查扣從文具周邊、廚房用品、居家用品等應有盡有的Hello Kitty仿品達4萬餘件，警方指出，林女在蝦皮拍賣販售各種Hello Kitty周邊商品，販售價格從2元到250元間皆遠低於市價，吸引不少消費者衝著這粉紅潮流及低價而來，讓犯嫌賣場評價接近2萬筆，並且獲得蝦皮優選賣家。

擔任保險業務員的林女供稱，因自己太喜歡Hello Kitty，平時會從網路購買相關小物品收集並贈送客戶，因購買數量實在太多且不了解法律，誤以為僅有精品類商品會觸法，演變到後來開始網拍販售，至於商品都是向中國網路賣家所購買，並從去年年中開始販售至今，每月營收就有3萬元，警方則在訊後將全案依違反商標法送辦。

警方查扣從文具周邊、廚房用品、居家用品等應有盡有的Hello Kitty仿品。（記者許國楨翻攝）

警方查扣從文具周邊、廚房用品、居家用品等應有盡有的Hello Kitty仿品。（記者許國楨翻攝）