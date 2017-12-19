親密情侶逛街遇警單分飛露餡 通緝犯逮正著

2017-12-19 13:34

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子因公共危險案遭判刑、未到案執行被通緝，日前偕女友外出逛街吃晚餐時，看到巡邏警方因心虛立即甩開女友的手走向對向車道竄躲，卻因動作太明顯反引起警方起疑攔查露餡，當場被查緝到案。

警方調查指出，57歲黃男今年5月酒後駕車被警方查獲依公共危險罪嫌送辦起訴，案經台中地方法院判處6個月有期徒刑，雖經通知到案執行，黃男因畏懼入監服刑四處藏匿鮮少出門，三餐則靠友人送飯濟助，打算躲到被警察查獲為止過一天算一天。

黃男最近獲悉有員警到住處附近打探行蹤，漏夜打包細軟搬離租屋處並四處從事臨時工賺取生活費，日前晚間偕同女友外出到北屯區大鵬路與長安路口（水湳市場）吃晚餐，刻意頭戴棒球帽並壓低帽緣，深怕被員警認出身分。

期間第五分局水湳派出所長林俊昌及警員張淵期剛好巡邏行經，見一對徒步行進中情侶狀似親密，發現黃男於夜間頭戴棒球帽多瞧了一眼，此時黃男見警方行車調頭，因心虛棄女友於現場立即走向對向車道，並在路邊停放車輛內外竄行意圖隱藏蹤跡，然此舉反更讓警方更加起疑攔查。

警詢中黃男一度冒用他人年籍資料，經警用電腦查詢相片資料顯與本人不符，這才坦認因公共危險案通緝中，只能靠從事臨時工維生，被查獲時身上金錢所剩無幾，感嘆入監後這個農曆年難過，警方訊後將他解送歸案。