男闖南庄老街女廁行竊 警2小時火速破案

2017-12-17 12:09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄老街為知名旅遊景點，每逢假日都吸引滿滿遊客，但卻有不肖男子大膽闖女廁行竊！昨下午陳姓遊客向南庄派出所報案，稱他的女友在南庄老街內的永昌宮如廁時，將側背包掛在置物架上，遭一名男子從隔壁間伸手將側背包內的小皮包偷走，警方調閱監視器鎖定52歲劉姓嫌犯，僅花2小時就火速破案，遭竊民眾也大讚警方「超有效率！」

警方表示，劉姓竊嫌為轄內治安人口，根據監視器畫面發現，劉男昨下午身穿黑色外套，鬼鬼祟祟在南庄老街的永昌宮廁所外逗留，約2點15分時劉男見到24歲的朱姓女遊客進入女廁內，隨即尾隨進入，趁女子在如廁時從隔壁間廁所，站上坐式馬桶，伸長手到隔壁間將置物架上的側背包內皮包偷走，得手後立刻倉皇跑出女廁。

朱女發現時立刻衝出廁所與男友一同追趕大喊「小偷」，但仍被劉男逃逸，情侶倆立刻向報警。南庄分駐所所長林敬堯立即指示南庄地區線上警力加強攔查，並調閱案發地及周邊路口監視器，鎖定目標後率副所長鄧文桂、南埔所所長傅玉郎先至劉嫌住處但撲空，警方仍鍥而不捨，追至其位於新竹南埔老家，果然發現劉男及作案機車，當場人贓俱獲。

南庄警方從接獲報案至破案逮人，將財物歸還失主一共僅花約2小時，讓遭竊的情侶也非常感動，直讚警方「太有效率！」頭份分局分局長賴銘助也讚許同仁的積極，並順道呼籲民眾，假日出遊到觀光鬧區，一定要格外小心身上財物。