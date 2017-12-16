台中大里兩車相撞翻覆 傷母急抱兩女兒脫困

台中大里16日晚上發生一起車禍，藍姓駕駛疑似分心，撞上對向準備左轉，由蔡姓男子駕駛的自小客車，藍男的車子並失控翻覆，車上母女3人受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

2017-12-16 23:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名藍姓男子（42歲），今天晚上7點多開車載著太太和兩個分別3歲、9歲的女兒行經大里區大明路和永隆路口時，疑似分心未抓準距離，撞上對向車道，由蔡姓男子（40歲）駕駛，在路口準備左轉永隆路的小客車左前方，藍男的車子瞬間失控翻覆，顧不得自己臉部擦挫傷的媽媽，趕緊將2個女兒救出，所幸母女3人送醫都無大礙。

這起車禍發生在今晚7點多，一輛由蔡姓男子駕駛的自小客車，從大里大明路往南區方向行駛，行經大明路、永隆路口時，停在路口準備左轉永隆路，沒想到對向車道由藍姓男子駕駛的白色小客車，左側車頭卻撞上待轉蔡男的左車頭，兩車相撞後，藍男駕駛的小客車瞬間失控往右側四輪朝天翻覆。

小客車翻覆後藍姓駕駛無恙從駕駛座爬出脫困，黃姓太太雖臉部受傷，還是趕緊把兩名分別3歲、9歲的女兒抱出車外脫困，3人送醫後，發現黃女和3歲女兒臉部擦挫傷，9歲的女兒則是右手撕裂傷，因受到驚嚇加上疼痛在醫院大哭，媽媽顧不得自己身上傷勢不斷安撫。

警方調查發現，肇事的藍男表示因一時分心沒抓準距離才撞上蔡姓男子的左前車頭翻覆，兩名駕駛酒測後都無酒精反應，詳細肇事原因警方需進一步調查釐清。