處女援交只賣菊花 卻遭惡狼強取初夜

2017-12-17 00:10

〔記者吳政峰／台北報導〕女子小花（化名）想靠援交賺錢，卻不想破處，便與曾姓網友談妥，以1萬1000元提供肛交，但肛交過程太痛，她拒絕再玩，竟遭對方強行侵入陰道內射，奪走初夜。完事後，小花沒拿到錢，泣訴「我被強暴了！」曾男到案否認性侵，指實因小花非在室女，才不想給錢；最高法院認為小花「小陰唇擦傷」，不是正常的性交傷口，高院依強制性交罪判刑3年8月合理，全案確定。

103年1月7日，小花缺錢花用，化名「流離」上網尋找「有援人」，想在保有貞操的前提下援交，還強調不能親親，有意金援的曾男同意「碰嘴別喇舌」，雙方討價還價後，以1萬1000元代價談妥肛交與口交。

兩人相約赴旅館，多次試圖肛交未果，小花疼痛難耐，宣布終止交易，曾男不滿箭在弦上未發，將價碼提高到1萬5000元，並說「再試一次，不行就走」，小花勉強說「隨便隨便」。

準備再度肛交之際，小花反悔大喊「不要不要」，曾男聽聞後罷手，卻違約改強行侵入陰道，小花受驚癱軟，無力抵抗，只好要求「要戴套」，盼將風險降到最低。

性侵期間，小花多次詢問「可以不要嗎？」曾男完全不予理會，還竟趁著小花不注意時偷拔保險套，等到完事，小花才驚覺遭內射，嚇得滾下床，火速衝到浴室沖洗。

洗完澡出來，房間內空無一人，原來曾男不願付錢，趁隙落跑，人財兩失的小花梨花帶淚，請櫃台協助叫計程車返家，櫃台察覺異狀，探詢原委，她泣訴「我被強暴了！」

櫃台主動報警，小花證稱沒有性經驗，有點害怕，才選擇肛交，沒想到實在太痛，做到一半就反悔了，曾男卻不顧拒絕與反抗，強行壓制性侵得逞，非常不好受。

驗傷單顯示，小花「小陰唇內側近處女膜疑似小擦傷」，與正常性交傷口多在黏膜與處女模不同，醫師解釋，小陰唇是片狀構造，會因受力方向而動，行為越強烈，越可能造成擦傷。

種種證據都指向曾男強制性交，據此，高院認定強制性交罪成立，判刑3年8月。

曾男不服，辯稱兩人是性交易，小花自稱處女，做了卻發現並非如此，不甘受騙，一時氣憤才白嫖；至於小花下體的傷口，則是滾床單時使用按摩棒與手指助興造成，絕無強暴，上訴求翻盤。

惟最高法院發現，事發後曾男傳了「抱歉」，小花則回「為什麼要這樣」，足證並非合意性交，且根據小花、旅館人員、醫師的說法，均指向強制性交，難認曾男主張可信，因此認定高院判決無誤。