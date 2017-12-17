獨家》范振宗怒控：桃園仁愛之家 淪董座「家族企業」

2017-12-17 00:16

〔記者黃美珠／竹縣報導〕88歲前國策顧問李震淮被75歲前新竹縣長范振宗指控，涉嫌把公益助人的財團法人台灣省私立桃園仁愛之家納為禁臠，霸佔董事長職達32年，從工程發包、人事任用、財產等統統不清不楚，恣意安插子女、姻親進入仁愛之家系列機構任職，拿多名桃竹苗卸任縣長、議長等聞人當橡皮圖章，近來更被檢調鎖定涉嫌詐領補助款追查。

范振宗直言，他擔任20多年桃園仁家的常務董事，近年因案冤屈一度入獄才，改由前新竹縣長陳進興接任。

這麼多年來，他看到這些亂象，再加上15名董事全都已是7、80歲老人，有害整個仁家的進步，所以多次要求修改捐助章程，希望讓董事會年輕化，也讓仁家的經營管理更透明，但都被置之不理，就連「祭」出存證信函也沒用。

范振宗說，桃園仁愛之家前身叫做「桃園救濟院」，創立於桃竹苗4個縣市還沒分家的「大新竹縣」年代。包含本家在內，現有7個機構，分別是：桃園仁愛之家和成功老人養護中心、新竹市新生醫院和老人養護中心、新竹縣新埔長期照顧中心、苗栗新生醫院和老人養護中心。

他說，桃園仁家捐助章程中載明：董事會董事共15人、任期4年，可以「連聘得連任」！新董事會的產生，是由前1屆常務董事會遴聘熱心救助事業者，以桃園6人、竹縣3人、竹市2人、苗栗4人的名額，交給前屆董事長署名聘任；再以桃2、竹竹苗各1名額，互推出5名常董，從中再推出董事長綜理會務。

范振宗說，他從民國74年擔任桃園仁家的常董兼建設小組召集人，發現李震淮不但把桃園仁家旗下的相關機構視為自己的「家族企業」，拚命安插子女、姻親等擔任要職，用人完全沒有標準。就連各項工程的發包，儘管他是建設小組召集人，但也只有在發包當天被告知到場，其他「只有驗收才會請你去參觀」。

財產方面，范振宗說，桃園仁家迄今都對外聲稱只有20多億元資產，事實上，他們光在蘆竹大園附近1筆21公頃土地，因被劃入桃園航空城的物流區內，「市值」就有100多億元，跟李震淮對政府申報的，真是天差地別！

范振宗直斥李震淮「囂張」、「跋扈」、「腐敗」！所以公開要求桃園仁家應立刻進行相關章程的修訂，改由桃竹苗4縣市首長推薦人選出任董事，讓原來救濟院的公益性質可以重新被彰顯，也讓桃園仁家可以改在4個縣市政府監督下，建立起合法的用人制度，且透明、健全財務。

李震淮：不樂見多年老友 因誤會而有嫌隙

李震淮面對范振宗尖銳的抨擊，選擇不撕破臉，他說，「不樂見多年的老友，因為誤會而有嫌隙。」只是他也心疼，為此讓所有桃園仁家盡心工作的同仁士氣受到打擊。

不過，李震淮透露，自己早在民國64年就當了桃園仁家的董事，直到74年獲得當年一起被推為常董的范振宗推舉，他才一路從當年的第2屆董事長當到現在第10屆。其中，第2到第8屆都是范振宗推舉他繼續做，他才連任的，而這一切都符合章程。

李震淮說，他當年就任時桃園仁家只有43個院民，舊院址還是向人租來的馬廄，而且一度因開辦不順，差點被收回。

他把這個非營利的福利機構當成企業在經營，一邊協助政府推動老人社會福利服務，另一邊結合民間力量，才得以陸續遷建本家、重建舊院址為現在的成功養護中心，繼續拓展服務工作，先後於苗栗、新竹縣市開辦醫院和老人養護中心、長照中心等。

李震淮說，4年前，他為了范振宗提要修訂章程詢問過內政部，當時中央考慮與桃園仁家同屬性的機構全台少說也有8、90家，而在長照法即將上路下，中央要他配合先暫緩。

今年長照法上路了，中央卻告訴他：桃園仁家這類舊有的機構，就依原章程持續運作，新設的才要依長照法設置。所以，他們一切是遵照中央的指示。

李震淮還說，董事會內設有建設小組，替所有大、小工程把關，范振宗是召集人，在各工程發包上也都有簽名，中央主管機關還會派員監督，工程不可能有弊端。

董事會另設有財務小組，監督審核年度預算和決算，審過了才報給董事會，董事會過關再轉報主管機關備查，為求公信、合法，桃園仁家每年還委由專業會計師辦理財務及稅務簽證。

至於蘆竹大園的土地市值真有100多億？李震淮說，范振宗講的是「未來式」，他也希望真的有這麼好，但事實上，已經有一半的土地不在航空城的物流區內，必須要務實看待整個局勢。