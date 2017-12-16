酒店妹被包出場喝掛 醉趴警所一上午「斷片」…

2017-12-16 22:58

〔記者王捷／台南報導〕陳姓酒店妹週五夜疑被恩客包出場，連跑4、5間舞廳、酒店、KTV，玩了一整夜喝掛，男友看到後相當不滿，疑誤以為女友被包出場接S，兩人在超商內吵了一架陳女醉趴在店內桌上呼呼大睡，警方到場後，她茫到無法回答問題，警方只好將她帶回警所，陳女睡了一個早上，下午清醒後才返家，並說沒有要提告。

16日上午9點左右，滿身酒氣陳女疑似在超商內與男友爭執，接著就趴在超商內呼呼大睡，她的轎車則擋住超商大半，店員只好報警處理。警員到場花了老半天，才叫醒陳女，起初懷疑她有酒駕，但陳女辯稱自己不曉得怎麼到超商，她一問三不知，只含糊說出名字。

警方見陳女又醉趴在超商內，擔心她會出意外，只好戴回警所，讓她趴在民眾休息區睡覺，豈料陳女一睡就是一上午，直到下午2點左右才醒來，精神狀況仍不好，吵著要回家。

當警員私下問陳女到底發生什麼事？她迷濛地說，週五夜被常客包出場，一連喝了4、5攤，幾乎跑遍台南的舞廳、酒店與KTV，直到早上8點多男友來載她，雖然她印象不清楚，但男友似乎懷疑她被包出場接S，神智不清又這麼晚回家，沒多久她就在超商被警員叫醒，再次醒來就在派出所了。

警方又問她，爭執中，男友是否有出言、出手傷害她？還是被趕出家門？，陳女都回答當時醉到神智不清，也不知道爭執什麼，沒有打算對男友提告，之後警方就派員將陳女送回住處。