載車禍傷者就醫…救護車與機車擦撞 騎士輕傷也送醫

2017-12-16 22:25

〔記者曾健銘／新北報導〕驚險！新北市消防局泰山消防分隊1輛救護車，今（16）晚9點左右載送1名車禍輕傷者前往醫院途中，行經中正路、明志路三段交叉口時，不慎與1輛機車發生擦撞，造成20歲楊姓機車騎士全身有多處擦傷，所幸他意識清楚，而救護車上3人也無任何受傷。

據了解，當時救護車行經路口中央時，號誌已由黃燈轉為紅燈，而機車騎士疑似未注意救護車，一見綠燈就行駛，因而發生事故；車禍發生後，新北市消防局立即派遣其他分隊的救護車接手原本載送的傷患，至於詳細肇事原因，警方已介入調查。