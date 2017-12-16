12/16 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 全摃龜！

2017-12-16 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月16日）開獎的第106000100期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000300期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000100期大福彩中獎號碼為：「01、10、16、18、20、27、39，特別號：36」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共55注獲得，每注可得4000元；肆獎共1376注獲得，每注可得400元；普獎共1萬934注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共7注獲得，每注可得10萬元。

第106000300期今彩539中獎號碼為「14、19、29、30、37」，頭獎摃龜；貳獎共125注獲得，每注可得2萬元；參獎共4953注獲得，每注可得300元；肆獎共5萬5380注獲得，每注可獲得50元。

第106000300期39樂合彩中獎號碼為「14、19、29、30、37」，四合摃龜；三合共131注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4663注中獎，每注可得1125元。

第106000300期3星彩中獎號碼為「394」，正彩共15注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000300期4星彩中獎號碼為「8346」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」