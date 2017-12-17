應召站競爭大 入侵幼稚園拉客

2017-12-17 00:00

〔記者王捷／台南報導〕台南一間私立幼稚園，留言板遭到應召業者入侵，經過調查，應召業者來自南部、中部，拉客拉到外縣市，應召業者在留言板上留下LINE帳號及網站，用詞相當鹹濕，令人感到突兀的是，其他留言都是感謝牧師、老師對學童的照顧，警方指出，此舉已涉嫌兒少性剝削防制條例，如果查出有營利的行為，可處5年以下有期徒刑，將擴大追查。

台南私立幼稚園11月才更新公佈欄，要舉辦義賣園遊會，但是留言板內卻出現應召業者在板內留下援交訊息，有屏東的應召站業者聲稱會有「欲仙欲死」的錯覺等挑逗性的文字，最後還提醒，一律現金交易，無匯款點數詐騙行為，加入業者LINE帳號，業者立即傳出多張「美女圖」拉客。

另一間台中應召業者，用詞更露骨，寫下「沒嘗試過和空姐打炮呢？讓應召站滿足你」，除了留下LINE、微信帳號外，還留下自製的應召網站，連結到網站後，中部地區小姐林立，有如后宮選妃，還有男客評價。

應召業者連幼稚園網站都不放過，連同行看不下去直呼很誇張，批評外地業者，難道都不怕學童看到？家長也覺得很突兀。

警方指出，應召站早在10多年前就轉往空中，過去手機通訊不方便，應召業者會在聊天室、大學、公部門留言板留下聯絡資訊拉客，由於現在傳播、通訊平台方便，現在已經很少見這種在留言拉客的方式。

針對應召業者在幼稚園網站公開散布性交易一事，警方將擴大追查，認為業者涉嫌「兒童及少年性剝削防制條例」第40條，可處3年以下有期徒刑，得併科新100萬元以下罰金，如果有意圖營利者可處5年以下有期徒刑。