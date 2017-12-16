小一生拾獲16.5萬巨款 寒風苦等不到失主再送警

南投縣竹山國小一年級學生夏昌宏，將撿到內裝巨款的皮夾送交竹山分局。（記者謝介裕翻攝）

2017-12-16 20:27

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山國小1年級學生夏昌宏，撿到皮夾非但沒有動貪念，還在寒冷街頭苦等失主未果後，才在阿公陪同下，將16萬5000元巨款送交派出所，竹山公所主秘洪丞俊對於要支付茶葉的貨款失而復得，直稱，簡直比中樂透還開心，今日校方利用校慶暨社區運動大會機會予以表揚，讚許夏小弟弟拾金不昧的美德，足為全校學生楷模。

竹山國小今日舉辦119週年校慶暨社區運動大會，連竹山分局偵查隊長林再豪也帶領同仁到場，立即引來大家關注的目光，並擔憂警察到校難道是學校發生狀況?林再豪則幽默說，真是無事不登三寶殿，但並非壞事，大家也才知道夏小弟弟拾金不昧的美德。

警方說，上週四（7日），夏小弟弟放學返家途中，在延和國中鹿山路、大智路附近拾獲1只皮夾，裡頭有厚厚的整疊千元大鈔，腦海頓時浮現老師在課堂上「撿到東西須物歸原主」的教誨，遂忍著寒風在街頭等候30多分鐘，但卻遲遲未見失主前來尋回。

小弟弟來自單親家庭，其父親外出上班工作時，便由爺爺奶奶協助照料，返家後，立即告知阿公拾獲過程，其阿公打開皮夾發現內有大筆現金，便告訴孫子「撿到錢應該交給警察處理，設法還給擔心的失主…」，於是祖孫2人便將皮夾原封不動送到竹山派出所，經值班員警清點金額總共16萬5000元後，遂依照拾得物作業程序受理及公告認領。

警方說，對一般人而言，16萬5000元堪稱是一筆巨款，這形同天上掉下來的禮物，其小小年紀竟未心生貪念，實在難能可貴，也才特別利用校慶前往學校予以表揚。

竹山國小校長鄒庚辛指出，夏小弟弟拾金不昧，除了為校方平時品德及生活教育養成展現具體成果以外，也讚揚其阿公做了最佳的身教示範。

皮夾失主、竹山鎮公所的主秘洪丞俊說，這筆錢是要用來支付茶葉的貨款，原本以為錢掉了找不回，看到警方po網協尋，也才前往認領，雖然其祖孫不求任何回報，但他仍購買、致贈一些文具用品，以表達對夏小弟弟的感謝之意。