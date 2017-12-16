曾詐乾女兒生母千萬 美魔女再色誘獨居翁騙398萬

2017-12-16 20:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾與乾女兒聯手詐騙乾女兒生母1500萬元的婦人蔡孟辰，遭高等法院判刑4年10月，一名60多歲獨居陳姓老翁也出面提告，與蔡女親密互稱「老公」、「老婆」，但蔡女以投資保健食品為由，詐騙他398萬元，新北地院依詐欺罪判蔡女徒刑2年，民事部分日前再判蔡女需償還陳男398萬元，可上訴。

判決指出，44歲蔡女在保健食品公司擔任業務，2014年8月，蔡女透過同事認識即將退休的陳男，她經常對陳男噓寒問暖，接著佯稱是公司總裁，指稱現推出「800萬甲魚精尊爵專案」投資方案，投資者可擔任公司董事、擁有私人助理，每月保證分紅10萬元，投資滿1年還可獲贈免費產品等福利，游說陳男投資，還稱這是公司的祕密專案，要他不要張揚。

兩人在LINE上也互稱「老公」、「老婆」，對話不乏「我有你就夠了」、「愛妳喔！」等甜言蜜語，加上蔡女宣稱加入投資方案，「四個月可賺錢」、「短時間可賺1、2千萬元」、「2月份可分到700萬元」，陳男以為蔡女願意跟他交往，也真心想幫他賺錢，2014年8月至10月間，他陸續給了蔡女398萬元投資，但最後沒拿到半毛紅利，只拿到一堆甲魚精，蔡女又避不見面，他詢問保健食品公司才發現被騙，後來看新聞發現，報導中的詐騙犯「怎麼是老婆？」憤而提告。

蔡女開庭時否認詐欺，指稱是其他同事教她用「800萬甲魚精尊爵專案」話術行銷，但推銷內容是每月退款10萬元，沒說可以當董事或擁有私人助理，並強調專案非投資，而是購買產品達一定數量會有折扣，「越吃越便宜」，陳男可能誤解她的意思，部分款項她則拿去幫陳男跟會及投資房地產，這些對方都知情。

法官勘驗陳男與蔡女的訊息內容，認為多談到投資、理財，未提及購買甲魚精、跟會或投資房地產之事，加上保健食品公司員工證稱，公司並未沒有「800萬甲魚精尊爵專案」，認定蔡女有罪判刑，痛批蔡女因為知道陳男對她有好感，竟以投資為名詐騙陳男積蓄，日前再判她須償還陳男詐騙金額398萬元。