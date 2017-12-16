「反抗也沒用！」 少女逃家投靠 遭女網友偕男友灌醉性侵

2017-12-16 17:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕台中一名高中少女「小青」逃家後，到台北找沈姓女網友，沈女卻將小青安排住在張姓男友住處，張男覬覦小青的青春肉體，竟夥同女友沈女到KTV唱歌後性侵得逞，小青遭侵害時醒來死命反抗，沈女不但不制止男友，還嗆小青「反抗也沒用」供張男洩慾，這對惡情侶還要小青不能張揚，小青連夜趕回家，由家人報警提告討公道。

警方調查，17歲的少女小青還在讀高中，她因沈迷上網，家人制止她上網後起爭執，恰巧18歲的沈姓女網友找她到台北玩，小青向網友取暖，但北上後，沈女卻安排她住在26歲張姓男友家裡，張男見小青身材曼妙，常搭訕她示好，小青向沈女反應也沒改善，因無處可去又不想回家，只好隱忍繼續住下。

今年9月，張男、沈女這對惡情侶約小青到土城好樂迪唱歌，張男不斷向小青敬酒，沈女也在旁勸酒，小青不勝酒力下，被惡情侶帶回張男住處，張男當著女友的面，要解開酒醉的小青衣服被她制止，小青向沈女求救，未料沈女竟說，我管不了他，妳反抗也沒用，沈女就眼睜睜看著小青遭男友性侵。

張男對小青逞慾後，惡情侶還恐嚇小青不能張揚，不然就把她趕出門，小青事發後，嚇得打包連夜返家，家人見她一臉驚恐，加上恍神、情緒低落，追問下驚覺愛女遭性侵，氣得報警提告；小青事後想起，懷疑這對惡情侶早就說好，沈女眼睜睜讓她遭性侵，警方傳喚張男、沈女到案，張男、沈女都否認性侵，但警方仍依妨害性自主罪嫌，法辦這對惡情侶。