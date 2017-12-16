基市府2台抽水機被偷 靠這張發票破案！

2017-12-16 17:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府暖東苗圃日前遭竊2台抽水機，2名菜鳥警察，靠著竊案現場1張發票，往上追到竊賊，追回8萬多元贓物；2菜鳥鍥而不捨的辦案，2週內竟一連偵破3件竊案，讓老鳥也刮目相看。

基隆市警三分局暖暖派出所本月2日獲報轄內基隆市政府暖東苗圃有2台抽水機、監視器主機、螢幕遭竊。畢業14個月的警員姚宇謙與比他還菜，才來半年的警員王潛龍到達竊案現場後，地毯式查看，發現1張發票，竟成了破案關鍵。

姚、王2員依發票地址前往超商，尋找到43歲李姓發票所有人，結果一查李男有竊盜前科，案發前開車到超商買菸被店內監視器拍到。姚、王2員以車追人，果然在李住處找到抽水機、監視主機、螢幕等市價8萬6000元贓物。

3天後，姚、王2員又獲報轄內有友電器行內7台、價值6萬5000元冷氣遭竊。2員調閱附近路口監視器發現一部租賃小貨車所載運冷氣非常可疑，通知失主確定無誤後，循線逮到租車偷冷氣的26歲鄭姓離職員工。

前天，超商合計價值百餘元的唇膏與1條巧克力遭竊，姚、王2員比對店內監視器與路口監視器，比對出41歲沈姓竊賊的機車，讓沈嫌百口莫辯，坦承犯案。

警訊後，將沈等3嫌全依竊盜罪嫌函送基隆地方法院檢察署偵辦。