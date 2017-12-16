「好爸爸」捷運站偷拍30女裙底 被逮辯稱找刺激

2017-12-16 16:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕黃姓男子今天凌晨在捷運江子翠站手扶梯偷拍一名短裙辣妹裙底，因酒後手晃碰到女子大腿被發現，辣妹嚇得花容失色大喊有色狼，見義勇為民眾趕來制止色狼；警方偵訊時，從黃嫌手機中找到另29段偷拍畫面，黃嫌承認都是他犯案，還清楚記得自己偷拍到第30名女子，黃嫌臉書上盡是好爸爸的形象，也在餐廳擔任幹部，他辯稱為找刺激偷拍，警方除依妨害秘密罪嫌移送，更呼籲被害人踴躍出面指認。

新北市1名39歲黃姓男子住在捷運三重站附近，下班沒事到捷運站閒晃，發現有穿著短裙的辣妹，就趁搭乘手扶梯時，對穿著短裙的辣妹拿手機伸入裙底進行錄影偷拍，因為多次偷拍都得手未被發現，讓他食髓知味開始偷拍的生涯，累計已有29名女子受害。

黃男的臉書上，PO上自己抱著幼兒與長子、妻子出遊合影，感覺是顧家的好爸爸，未料卻是偷拍狼，讓被害人與警方都感到不可思議。

今天凌晨零時許，黃嫌跟朋友聚餐後回家，因為酒意未退，告知妻子要在外散步解酒，卻跑到捷運江子翠站閒晃，未料黃嫌藉著酒意壯膽，色慾薰心下，找尋偷拍目標；黃男看上1名長相清秀，穿著短裙的林姓OL，趁她上手扶梯出3號出口時打算偷拍，卻因帶有酒意，拿手機偷拍的右手不聽使喚，碰觸到OL大腿，OL驚覺遭偷拍，大叫有色狼，民眾聽到OL呼救，衝上前攔住黃嫌，扭送警局法辦。

警方過濾黃嫌手機，赫見有29段偷拍裙底影片，黃男辯稱都是他偷拍的，因都沒被抓過，所以越拍越刺激，黃男原本毫無悔意，還說是喝酒才不慎碰到女子大腿內側被發現，但當警方詢問是否需通知家人時，黃男擔心妻子得知，這才緊張起來求饒，雖然被害人林女暫未對黃嫌提出性騷擾告訴，警方仍依妨害秘密罪嫌法辦黃嫌。