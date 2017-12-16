「3條通」通緝犯冒充朋友身分應訊 忘記地址GG了

2017-12-16 16:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第三分局立德派出所員警日前巡邏行經太平區樹孝路段，發現一對男女共乘機車行跡可疑，警方攔查時，機車騎士流利背出身分證號碼，卻忘記自己戶籍地住處地址，員警感覺怪異，清查才發現此人姓朱，年僅25歲，卻是2件毒品通緝與1件傷害罪通緝的「3條通」，他兩年前背起朋友的年籍資料，連身分證號碼都倒背如流，卻忘記朋友的戶籍地址而露出馬腳，警方將他解送歸案。

警方盤查時，朱男宣稱後面載著的女子是「朋友」，他沒有帶證件，但可以告訴警察，他的身分證號碼等年籍資訊，立即背誦身分證號碼，沒想到警察詢問戶籍地（住處）地址，他卻楞在現場，腦袋一片空白，員警問他為何忘記自己從小長大的住處地址，他啞口無言。

員警拍拍朱男肩膀，希望他坦白，他見紙包不住火，說出真實身分，警方發現，25歲的朱男，竟是個「3條通」的通緝犯，從2015年3月起，陸續被發佈2件毒品案及1件傷害案通緝，他也承認2年前他得知被通緝，向長相跟他有點類似的朋友，取得身分資料，把身分證號碼等背下來，這位朋友未婚，他還跟妻子套好招，如果遇到警察盤查，妻子要謊稱自己是「朋友」，以符合朋友身分證配偶欄空白（未婚），卻沒想到他忘記地址。