少女車禍彈飛被撞死 肇事男7度酒駕被抓

新竹縣14歲龍姓少年昨晚騎機車載16歲劉姓少女自撞電桿後，劉女彈飛至外側車道，遭後方自小客車追撞後送醫不治，機車嚴重毀損。（記者廖雪茹翻攝）

2017-12-16 12:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣14歲龍姓少年昨晚騎機車載16歲劉姓少女，在關西鎮台3線自撞電桿後，劉女彈飛到外側車道，遭後方45歲戴姓男子駕駛的白色自小客車追撞，戴男肇事逃逸，劉女送醫急救後不治；關西分駐所在案發後2小時，火速將酒駕的戴男緝捕歸案，經查，發現戴男15年來竟有7次酒駕被查獲的紀錄。

新埔警分局表示，這起車禍發生在15日晚上9點多，關西鎮台3線55.8公里北上車道的一處大轉彎，無照駕駛的龍姓少年騎乘劉女伯父的機車，不明原因自撞電桿，機車嚴重毀損；意外發生後，劉女被救護車送往桃園國軍總醫院急救，不幸在今天凌晨1點32分許宣告死亡，龍男的腳底嚴重撕裂，身體多處擦傷，目前仍在醫院治療。

關西所獲報後，調閱沿線監視器追查，先在今天凌晨3點30分，在馬武督將肇事逃逸的戴男緝捕歸案，後於4點在中豐路某工廠將異姓弟弟、44歲葉姓男子逮捕，戴男酒測每公升0.73毫克，葉男酒測則是每公升0.38毫克。

戴男告訴警方，兄弟倆昨晚在關西喝酒，準備去桃園龍潭買東西，沒想到發生這起意外。但警方調查發現，水電工戴男是酒駕累犯，過去15年來已有6次酒駕被查獲的紀錄，過去也曾肇事，這次是第7次酒駕。

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