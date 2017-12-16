女住戶開車出門被誤認 遭開6槍車窗裂

被害人的駕駛座車窗被鋼珠彈丸射擊碎裂。（記者彭健禮攝）

2017-12-16 12:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕恐怖情人！苗栗縣41歲陳姓男子，懷疑女友另結新歡，與女友口角後，將女友居住大樓另一名賴姓女住戶的汽車，誤認為女友新歡的汽車，持裝填鋼珠的空氣槍，朝賴女的汽車駕駛座車窗連開6槍，造成駕駛座車窗玻璃碎裂，賴女飽受驚嚇。警方獲報，循線前往新竹將陳男查獲，帶回依法偵辦中。

警方調查，陳男有毒品、強盜、搶奪等多項前科，之前從事水泥工，目前無業。陳男因男女感情糾紛，曾多次前往女友位於竹南鎮的住家大樓鬧事。

今天上午7點，陳男搭乘邱姓友人的汽車，前往女友居住大樓與女友談判，雙方爆發口角；陳男將大樓另一名賴姓女住戶的汽車，誤認為是女友新歡的車子，叫邱姓友人跟上併行，坐在副駕駛座的陳男搖下車窗，要白色汽車停下，但車內的賴姓女住戶，不認識陳男不予理會。

陳男見狀，掏出一把裝填鋼珠彈丸的空氣槍，朝賴女的駕駛座車窗連開6槍後，逕自離去。賴女的汽車車窗被彈丸擊碎，賴女也嚇得驚慌失措。

警方獲報後，循線到新竹市香山區，將陳男及他的邱姓友人帶回偵辦，並另查獲海洛因33包、重13.25公克，安非他命9包、重10.82公克，大麻1包、重2.91公克。

陳男供稱，因被害人剛好駕車在旁，他誤認被害人為女友新歡，遂對汽車開槍洩憤，「認錯人了！」警方依殺人未遂、槍砲及毒品等罪嫌偵辦。