澎湖查獲中國船運毒 證實為安毒半成品價值1億

澎湖檢警聯合出擊，控制涉嫌運毒的閩龍漁運60894號。（澎湖縣政府警察局提供）

2017-12-16 11:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖檢警15日查獲中國閩龍漁運60894號載運安非他命506公斤，原本估市價10億元，但刑事警察局支援拉曼檢測儀，證實為安非他命先驅原料氯假麻黃鹼，價值瞬間暴跌為1億，同時未查獲接應澎湖籍漁船，為美中不足之處。而中國漁船5名船員涉嫌運毒，澎檢已聲請羈押獲准。

警方調查指出，日前澎湖縣警察局刑警大隊接獲情資，指稱台灣地區有毒梟利用澎湖為毒品轉運站，並重金雇請澎湖漁船海上接駁，警政署相當重視，派出刑事局中部與南部打擊犯罪中心4名幹員，14日先遣抵澎夜宿警光會館，並於15日會同澎湖縣刑警隊3名幹員，由澎湖地檢署主任檢察官劉仕國指揮偵辦，搭乘澎湖海巡隊警艇出海查緝。

接應台灣漁船未出現 引發質疑

毒品查緝小組搭乘警艇，在海峽中線附近查獲一艘準備交易毒品給台灣漁船的中國福建泉州籍漁船閩龍漁運60894號，經警艇強制登船，起出分裝20塊總重達500公斤的安非他命成品；警方連夜將中國漁船及楊姓船長等5名船員押解回港。民國91年11月21日澎湖機動查緝隊，也在澎湖北方67海浬，查獲馬公市山水籍漁船金鴻春6號，涉嫌走私500公斤安非他命半成品。

澎湖此次查獲安非他命半成品氯假麻黃鹼，製毒期程由傳統3階段7天，縮短為2階段4天，不僅製程容易，同時不會飄散臭味，506公斤估計可供1千萬人次吸食，屬於第四級毒品，運毒刑期在5年以下，若是安非他命則屬第二級毒品，刑期在7年以上；另外行動未一網打盡，接應澎湖漁船未出現，引發外界質疑洩密究責，劉仕國表示將會調查。

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