斗六市中華影城旁店家火災 濃煙直竄天際

2017-12-16 09:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市雲林路中華影城旁店家今天早上9點發生火災，濃煙竄上天際，狀甚驚人，消防局接到民眾報案後，出動10餘部消防車前往救火，迅速將火勢控制，到9點40分為止，現場還冒出濃煙，初步了解，因火災現場是店家，應無人受困。

火災現場頂樓是鐵皮屋，濃煙直竄，由於緊臨中華影城，又在市中心區，濃煙一冒出就被民眾發現，緊急報警處理，附近也有許多民眾圍觀，消防車迅速抵達現場，人員也進入火場滅火，火勢不再擴大，是否有人員傷亡，得等清理火場時才能確定。