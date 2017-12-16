市價10億！中國船運毒500公斤 海峽中線交易被查獲

澎湖查獲中國籍漁船閩龍漁運60894號，走私安非他命高達500公斤。（記者劉禹慶攝）

2017-12-16 06:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖檢警日前接獲情資，指稱有中國漁船與澎湖漁船透過海上非法交易運毒，刑事局中部與南部打擊犯罪中心都派員抵澎支援，15日下午查獲中國閩龍漁運60894號載運安非他命500公斤（市價10億），今日將召開記者會說明。

警方調查指出，日前澎湖縣警局刑警大隊接獲情資，台灣地區有毒梟利用澎湖為毒品轉運站，並重金雇請澎湖漁船海上接駁，警政署相當重視，派出刑事局中部與南部打擊犯罪中心4名幹員，14日先遣抵澎夜宿警光會館，並於15日會同澎湖縣刑警隊3名幹員，搭乘澎湖海巡隊警艇出海查緝。

毒品查緝小組搭乘警艇，在海峽中線附近查獲一艘準備交易毒品給台灣漁船的中國福建泉州籍漁船閩龍漁運60894號，經警艇強制登船，起出分裝20塊總重達500公斤的安非他命成品；警方連夜將中國漁船及船上5名船員押解回港，500公斤的安非他命成品市值大約10億，民國91年11月21日澎湖機動查緝隊，也在澎湖北方67海浬，查獲馬公市山水籍漁船金鴻春6號，涉嫌走私500公斤安非他命。

由於以往經由澎湖走私轉往台灣的安非他命毒品多為半成品，罕有數量如此龐大的成品，此次一口氣查獲500公斤的安毒成品，市價高達10億元，卻未查獲到涉案買家澎湖籍漁船；今日上午10時將由澎湖地檢署主任檢察官及澎湖縣長陳光復，在澎湖縣政府警察局會議室召開記者會，對外說明相關案情。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆