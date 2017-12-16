大直北安路銀行冒濃煙 住戶疏散至1樓

目擊民眾指出，銀行內有濃煙傳出，大樓住戶紛紛疏散至1樓。（即時新聞組攝）

2017-12-16 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市中山區北安路上的台新銀行大直分行，於15日晚間11時30分左右冒出濃煙，樓上及鄰近住戶發現之後緊急疏散，消防人員已趕往現場處理。

據目擊民眾指出，銀行內有濃煙傳出，大樓住戶紛紛疏散至1樓，根據當地里長表示，是因為地下室風扇起火冒出濃煙，消防人員趕抵現場後已控制情況，並告知疏散的住戶可以回家休息，詳情有待消防人員進一步調查對外說明。