視徵信業者如親 失婚女遭吞百萬元

2017-12-16 00:01

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓徵信業者替一名失婚女處理感情糾紛，以避免亂花錢為由，提議幫忙保管她的贍養費120萬元，女子不察，全數交付，等到急需用錢想拿回時，林男突翻臉不認，指那些錢是幫忙處理感情糾紛的報酬，拒絕償還；女子大驚，哭訴「我把他當親人」，要法官主持公道；士林地院發現，林男曾簽一張180萬元本票給女子，若非代管，何須本票擔保？依侵占罪判他4月徒刑，得易科罰金12萬元。

失婚女年約40歲，離婚後結交新男友，還把前夫給的贍養費500萬元交給男友周轉，卻只要回200萬元，遂請在知名徵信社上班的林男介入排解，林男手腕高明，果真幫她拿回剩餘的300萬元。

林男不時對女子噓寒問暖，猶如長輩照顧子女般，讓女子卸下心防，把他當成親人，極其信任，言聽計從，到了103年8月間，林男突然提出「幫妳代管贍養費」建議。

女子當時精神狀況不佳，舉目無親，把林視為唯一的親人，聽到他擔心贍養費再被男友騙走，好心想代管錢，覺得窩心，便交付90萬元現金及匯款30萬元，共120萬元給林。

林男為了取信，還主動開立一張180萬元的本票供擔保，並對女子說「如果妳沒錢、沒飯吃、沒地方住，這筆錢就會還妳」，未料女子之後生活窘迫，想索回金錢時，林男卻說該筆錢是協助處理感情與金錢糾紛的費用，拒絕歸還。

女子自覺被親人傷害，傷心提告侵占，要林男還錢，到了地檢署又心軟，表示「不希望他被關」，但林男仍不願還錢，並稱把女子當成外甥女，才會簽立本票，給她當作心理保障。

法官認為，林男辯稱該筆錢是女子約定給予的報酬，卻未拿出任何證據，又說為了給女子「心理保障」，才簽立180萬元本票，說法均難以採信，考量他犯後未履行和解條件，判刑4月，沒收犯罪所得120萬元；全案可上訴。