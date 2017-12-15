墾丁滷味續集！ 4人吃6000元 業者：依時價計算

2017-12-15 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕繼昨日（14）墾丁大街遭爆料有滷味攤一盤竟要價920元後，陸續有網友加碼分享自己經驗。有人稱之前4個人曾在該店吃了6000元，還鬧到報警處理才殺價到4000元；還有一名網友假扮日本人，全程用日語點餐，結果約手機大小的份量就要價205元。業者今表示，一切依時價計算，對於爆料的網友不排除依法律途徑提告。

綜合媒體報導，先是有人在網路上爆料位在墾丁大街的「吳師傅滷味」，一盤滷味竟要價920元，引發討論，接著就有網友跟進表示，他與朋友共4人曾吃到6000元，還報警協調才殺到4000元解決糾紛。網友說，「因為那時候他們都沒貼價位，我們也傻傻的沒問，印象最深的是肝連肉一兩100比龍蝦還貴，龍蝦一兩也才80」。

也有網友假扮日本人，全程使用日語買滷味，沒想到夾了4樣食材，份量約手機大小，價格竟然就要205元，覺得相當不合理。

不過業者今天也出面算給記者看，同樣食材，青椒55、豬耳朵70、豬腱105、芋頭粿20，算出來的價格是250，滷味店公關表示，「網友說205元是沒有問題。」強調特殊食材寫的是時價，秤重量價格當然不同。業者也表示，對於爆料民眾不排除依法律途徑提告。社區發展協會為了挽回墾丁負面形象，也成立即時消費糾紛小組，不希望墾丁觀光再度受到重創。

此舉引發PTT網友紛紛留言，「滷味攤還敢擺時價，你他媽是賣海鮮？」、「4個人6000不如去沖繩吃石垣牛套餐」、「拿一堆台灣根本不會大缺貨的東西說時價，真把觀光客當白痴」，也有人無奈，「難怪大家不想去墾丁」。