10年前就靠偷車吃飯 男子剛出獄又犯案 因M字禿落網

2017-12-15 23:25

〔記者王捷／台南報導〕不管《驚天動地60秒》還是《盜速飛車》或《玩命關頭》裡的偷車賊都亦俠亦盜，而且還長的很帥，但電影歸電影，真實版的竊車賊林姓男子身形瘦弱、還有M字禿，從10多年前就靠偷車吃飯，今年他剛出獄在9月中旬，又連續偷了10多輛機車，因此被警方注意，經過1個多月調查警方鎖定他的M字形禿頭，循線直擊分屍還魂的機車「殺肉場」，自由不到一年林男又因涉案被羈押。

尼可拉斯凱吉演出的《驚天動地60秒》戲中他行竊手法高竿，與警方、匪徒間鬥智鬥力，讓觀眾看得相當入戲，靠竊車吃飯的林男，雖然有凱吉的M字禿，但長相卻不像凱吉，還因為M字禿頭被警方鎖定。

63歲的林男早年在北區犯下多起竊案，曾經逮捕過他的警官指出，林男在竊車界算是老江湖，之前他鎖定新的機車後，就坐計程車到停車場把機車鎖破壞，再通知小弟到停車場騎車，想要閃避竊盜刑責，自認為破壞機車鎖只有毀損官司，他也用這招閃過法網多次。

約10年前，林男在一次破壞機車鎖時失風，被警方逮後，雖然沒有直接證據，證明林男偷車，但警方掌握他的身分，幾次傳喚他到警所訪談後稍微收手，最後被警方視為共犯移送法辦。

今年林男剛剛出獄，疑似沒有經濟來源，又重出江湖，在今年9月間連續偷了10多輛機車，被警方鎖定，同時還查出林男的上游銷贓場所，逮捕與林男配合的殺肉場負責人、販售贓物的機車行負責父子檔，殺肉場與贓物車行配合將偷來的贓車分屍，再把車身號碼、引擎號碼磨掉低價販售，從中得利。

事隔10年林男再度在同分局落網，林男堅不吐實，目前遭羈押，警方正在擴大調查中。