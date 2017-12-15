行竊被逮自稱「千手怪盜」 還辯偷手環是為娛樂大眾

2017-12-15 23:00

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子常光顧精品拍賣場行竊，早被老闆盯上，15日凌晨李男又到攤位上、監視器比較照不到的角落，扒走水晶手環，但李男行竊失風惱羞成怒，要請律師，警方抽最後絲剝繭，發現監視器畫面的一小角，李男伸出手迅速行竊，李男見露餡，自稱自己是「千手怪盜」，偷走價值連城的手環，只是要為了娛樂大眾。

40多歲的李男，自稱是彩券經銷商，不過經過警方調查，李男根本沒有工作，疑似精神有點問題，常常到一處精品拍賣場行竊，拍賣場是在深夜11點營業，直到凌晨2、3點才結束，李男會趁著生意好時，到攤位上摸走商品，已經被店家發現很多次。

老闆向警方供稱，李男常到攤位上順手扒走商品，但偷走的商品有些是10多元的贈品，有些則是100多元的商品，早就注意他很久，只是做生意以和為貴，不想跟李男計較，但15日凌晨他偷了一個水晶手環，這個手環是朋友寄賣的，所以他才要求李男交還回來否則對朋友不好意思。

李男被要求交出贓物，惱羞成怒自稱只是拿起手環看商品，並沒有偷拿，並要請律師到場，老闆一聽氣得只好報警，警方在他身上並沒有搜出任何物品，且李男還選在監視器照不到的角落犯案，不過卻因為伸出一隻手行竊露餡。

李男見監視器畫面曝光，坦承犯案，還自稱是「千手怪盜」偷走價值連城的手環，訊後警方將他依竊盜罪嫌移送法辦。