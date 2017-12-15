女兒遭舔「尿尿的地方」 母護男友竟叫她「保密」

2017-12-15 23:24

〔記者王捷／台南報導〕單親的乖媽（化名）與陳姓男子交往時，兩人跟著女兒小乖（化名）同住娘家，豈料，陳男疑似趁乖媽出門上班時，脫掉睡夢中的小乖褲子，舔她下體，乖媽得知後，竟要小乖「保密」，說擔心男友會被娘家趕出家門，直到社工發現後，乖媽才崩潰聲稱，小乖指證歷歷，男友卻不斷否認，不曉得該相信誰，也沒有報案，之後也因為證據不足，陳男一、二審都被判無罪。

判決書指出，今年已讀國中的小乖說，她都稱呼陳男為「阿伯」，但阿伯有時候會對她做出不禮貌的事，在小學四年級暑假，早上媽媽去上班，她在房間睡覺，突然覺得下體很癢，醒來竟發現阿伯在舔她尿尿的地方，阿伯發現她醒來了，還幫她穿上褲子，裝作沒事繼續睡覺，她則是嚇得奪門而出。

雖然小乖與阿公、阿嬤住在一起，不過，當時家裡沒人，只剩下她跟陳男，直到乖媽下班，小乖向她說出遭到侵犯，乖媽卻要她「保密」，因為阿公、阿嬤身體不好，聽到這個會生氣影響身體，乖媽也跟小乖說，擔心阿公、阿嬤知道這件事，陳男會被趕出門。

直到社工到小乖家，陪她看卡通時，小乖才跟社工說出自己遭到侵犯，但希望志工能保密，志工則是立即通報相關單位。

判決書指出，乖媽應訊時卻否認說，在社工通知前，她都不曉得女兒遭侵犯，也不確定小乖說的到底是否屬實，她難過地說，小乖指證歷歷，但男友一直否認，讓她不知道該相信誰，當時也沒有報案。

但是經過審理，由於唯一的證據只有小乖的說法，一審判決無罪，今年12月上訴到二審判決仍維持原判。