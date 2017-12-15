苗栗苑裡行人穿越分隔島與機車相撞 2人送醫

苗栗苑裡傳行人穿越分隔島，機車閃避不及撞上，地上大片血跡。（記者蔡政珉翻攝）

2017-12-15 20:28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮今天晚間將近8點時，一位38歲孫姓男機車騎士騎乘機車奔馳而過時，突然撞上正穿越分隔島的越南籍勤姓女子，勤女頭部受創，孫男則是臉部受傷，2人在地上留下大片血跡，緊急送醫後孫男並無大礙，勤女則因頭部受傷需進一步觀察治療。

警方則表示，初步研判是該處照明不足、導致視線不佳，所以勤女穿越分隔島時，孫男並未注意而發生事故