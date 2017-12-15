驚險畫面曝光！毒販開車衝撞 警三面包抄破窗抓人

警車包夾林嫌汽車（圖中），員警（圖右）破窗抓人。（記者張瑞楨翻攝）

2017-12-15 18:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市五分局偵查隊查緝以林姓夫妻為首的販毒集團時，年僅22歲的林姓下游毒販，行經台中市一處T字形路口時，用汽車衝撞警車企圖逃逸，警車三面包抄，強悍的警察立即破窗逮捕，共查獲市價將近百萬元的毒品，還有兩把道具槍，總計逮捕毒販5人，依毒品危害防制條例法辦。

五分局偵查隊鎖定林姓男子（36歲、毒品前科）與張姓女子（34歲、毒品前科）夫妻販毒集團，並於本月6至10日持續搜索逮捕這對夫妻與下游共5名毒販，查獲安非他命930公克與毒咖啡包5公克、大麻等毒品，以安非他命1公克市價至少1000元計算，上述毒品市價將近100萬元。

其中，逮捕林姓毒販的過程最艱險，警方見他開車去交易毒品時，一路尾隨跟蹤，見他來到南區合作街的狹小巷道，員警認為巷道狹小，可避免林嫌開車橫衝直撞傷及無辜，遂趁他行經一處T字形路口時，警車從三方包抄，用警車「夾住」他，他仍衝撞警車企圖逃逸，不過，員警也非省油的燈，迅速下車用擊破器，敲碎車窗將林嫌與另一名毒販拉下車壓制，毫髮無傷完成任務，全案依毒品危害防治條例法辦。

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林嫌汽車（圖中）被圍困，警察從左右方打破車窗抓人。（記者張瑞楨翻攝）

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警方查扣市價達上百萬元的毒品。（記者張瑞楨翻攝）

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