男子援交糾紛挨告 驗DNA發現是18年前性侵嫌犯

2017-12-15 18:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕43歲的陳姓男子與援交妹發生性交易糾紛，挨告性侵獲不起訴，反讓檢警發現，陳男的DNA檢體與18年前的一樁性侵案被告相同，新北地檢署今依強制性交罪將他起訴。

88年1月晚間7時許，一名女子獨行經過新北蘆洲集賢路，卻突然被一名陌生男子拉進工地，男子將她強壓在地，喝令她不准動，脫掉她的內褲，性侵得逞，女子回家後不停哭泣，女子母親追問，才驚知女兒被性侵，連忙報警處理，但當時並無監視器畫面，女子也無法形容出性侵犯特徵，僅知對方犯案時帶著手套，檢警採驗女子下體檢體，發現有精子細胞，但因警方DNA庫未建立陳男的樣本資料，無法比對出兇嫌，案件遲遲無法偵破。

直到去年6月，陳男上網花2000元找援交，援交妹覺得陳男長得像警察，擔心遭警察「釣魚」，雙方交易過程並不愉快，事後援交妹對陳男提告性侵，聲稱自己「純按摩不做性交易」，但檢方調查認為援交妹如不願性交易可當場離去，但卻把陳男帶到個人工作室不符常情，且現場擺放的是按摩床非雙人床，認定陳男罪嫌不足，今年4月將他不起訴。

因被援交妹告性侵，檢警為蒐證採集陳男DNA，比對卻意外發現，他與88年性侵案被告的DNA相符，陳男出庭時表示「不認識被害人，也沒有性侵對方」；被害女子則說，當晚天色昏暗，加上事隔多年，縱使陳男站在她面前，她也指認不出他是不是兇嫌，但檢方認為陳男DNA檢體與兇嫌相符，認定這樁懸案是他所為，今將他起訴。