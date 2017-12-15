家中欠債起盜心 印尼看護冒領雇主存摺

2017-12-15 17:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕從印尼來台從事看護工作的女子「是蘭」，因老家欠債被債主追殺，她一時心急，竟拿著雇主雙親的存摺，打算前往農會冒領，但行員查覺有異不讓她領，雇主獲報後報警處理，是蘭被逮時聲淚俱下，稱打算領錢出來後，再跟雇主父親借錢，沒想到最後不僅沒領到錢，還被依竊盜罪送辦。

警方指出，11日中午，印尼籍看護是蘭拿著兩本彌陀農會存摺及印章，至農會臨櫃提款，準備把兩本存摺內的15萬元及16萬元存款提領出來，行員發現是蘭不是存摺帳戶本人，不讓她領錢，是蘭只能作罷離開農會；行員愈想愈不對勁，通知帳戶主人有人要領他的錢，陳姓老翁獲報後，趕緊向兒子告知此事。

陳翁的兒子獲報後，立即前往岡山警分局彌陀分駐所報案，員警根據監視器畫面，發現是一名外籍女子所為，經陳男指認後，確認是剛到家幫忙看護雙親的「是蘭」。

陳男在員警的陪同下返家，當場詢問「是蘭」為何要偷錢，「是蘭」否認，但最後陳男和員警在她房間裡的枕頭下找到存摺和印章；被帶回警局的她，聲淚俱下地說，她印尼家中欠債遭追殺討債，剛好看到陳姓雇主雙親放置存款簿及印章的抽屜未上鎖，又想起看過前雇主拿著存款簿及印章到金融機構領錢，便異想天開拿著現任雇主雙親的存款簿及印章，準備先將錢領出來後，再跟陳姓雇主父親開口借錢，沒料到不僅被行員識破，更因此遭法辦。