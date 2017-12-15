宜蘭重機車禍今年已釀5死 警方設移動式測速照相加強取締

2017-12-15 17:15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣今年已發生3起重機車禍死亡的意外，造成5人死亡，由於宜蘭鄰近大台北，越來越多重機族到縣內「追風」，行車安全問題不容忽視；宜蘭縣政府警察局交通隊長沈能成說，警方會定期分析縣內道路安全性與意外發生原因，編排移動式測速照相機，針對重機族重點違規路段加強取締，保障用路人的安全。

宜蘭縣鄰近大台北，雪隧開通後，隨著台2線濱海公路及台9線北宜公路的車流減少，這幾年成為重機族熱愛「追風」的公路之一，宜蘭又是觀光大縣，每逢假日到路上常有重機出沒，頗吸引民眾目光，因此行車安全問題格外引人重視。

據宜蘭縣政府警察局統計，去年全縣死亡車禍案例達43件，其中並未有與大型重型機車有關的案件，但今年迄今為止，28件死亡車禍，已有3件與大型重型機車有關，總計奪走5人的性命。

頭城籍議員蔡文益表示，假日頭城街頭常有整群重機騎士出沒，對當地居民具有危險性，執法上，警方應該研議更有效率的抓超速的方法，例如在車禍頻繁發生的道路，應該多增設測速照相，降低事故發生的可能性。

台北的張姓重機騎士則認為，宜蘭是觀光大縣，加上離大台北近，成了許多重機族休閒遊憩的主要縣市之一，大多數的騎士「追風」並不是飆速，尤其騎在台2線及台9線上，必須特別注意許多大貨車，安全是掌握在自己手上，如果不自愛四處飆速，出事就是早晚的事。

沈能成表示，針對台2線及台9線等路段，會定期安排移動式測速照相，不論是闖紅燈或者超速，都是重點取締項目，警方也會分析縣內時常發生事故的路段，看是要增設固定式測速桿或者改善號誌標線，相信這些作為絕對能有效降低死亡交通事故的發生，不過還是要呼籲用路人減速慢行以策安全。