毒鴛鴦租車不還被查獲槍彈毒品 還辯稱罹患血癌染毒癮

2017-12-15 17:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第三分局接獲租車行報案，指劉姓女子租車不還觸犯侵佔罪，警方將她逮捕時，意外發現身上有毒品，進一步於她與陳姓男朋友租屋處查獲FS-0113迷你左輪改造手槍1枝與子彈1顆等證物，劉女辯稱自己罹患血癌，今年夏天吸毒止痛，沒有歸還汽車之因是沒有錢交租金，卻沒想到會因此被查獲毒品與槍彈，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例與侵佔罪法辦。

警方調查，台中市一家自小客車租賃公司，上月底向三分局報案，指控劉女（26歲）租用汽車已逾期數日沒有歸還，該公司要控告劉女侵佔罪，這家公司還提供出租車內的衛星定位資料，警方發現汽車停在新竹縣芎林鄉，北上將劉女查緝到案，卻意外在劉女身上查獲毒品安非他命殘渣袋2小包。

警方發現劉女與陳姓男朋友（25歲），在台中市大里區另有租屋處，押解陳男到大里租屋處查看，又意外查獲從台灣製造的「華山牌」FS-0113迷你左輪玩具手槍，改造而成的改造手槍1枝與子彈1顆。

劉女宣稱，她於大學肄業之後，沒有固定工作，也沒有穩定收入來源，染上毒癮原因，是罹患血癌想要止痛，才於今年7月開始吸毒，至於警方查獲的改造手槍，是吳姓「乾哥哥」請她的男友修理，才會暫時放在租屋處，如果男友能把這把槍修理好，或是改造得更好，「乾哥哥」會提供她生活費與看病醫療費。

劉女強調，她租車逾期歸還，沒錢補交逾期的租車費，不敢把車開回車行歸還，卻沒想到因此被警方查獲槍械及毒品，全案依毒品、槍砲與侵佔罪嫌法辦，並持續追緝在逃的吳姓「乾哥哥」到案。

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