詐騙台老婦百餘萬 中國祈福黨一天內就栽了

士林警方趕在中國祈福黨逃離前，及時起出銷贓剩餘的10萬餘元現金、人民幣2萬餘元、手錶、鑲玉手鍊及手機等贜證物。（記者陳恩惠攝）

2017-12-15 17:03

［記者陳恩惠／台北報導］4名來自中國的「詐騙祈福黨」，本月13日在士林捷運站附近行騙許姓婦人包括現金、珠寶及金飾等總值115萬元，經台北市士林警分局全員出動，緊密調閱各地區路口監視器，在萬華區發現祈福黨用來製造「斷點」的關鍵計程車，昨天凌晨循線在北市中山北路二段巷內旅店，發現祈福黨行蹤，將4人一網打盡；據了解，4人分別來自「詐騙集團出產市」的廣東省及海南島，目前正全力清查前兩次來台路線，及是否另涉他案，呼籲被害人勇於出面指認，警訊後依詐欺罪送辦。

士林警方這次逮獲來自中國海南島的63歲李芳琴、47歲劉蘭珍、40歲符不芳及中國廣東省的54歲盧龍嬌，4人全在本月11日分別入境來台，前3人此次第3次來台，盧女則是第2次；來台第3天就在士林捷運站周邊尋找下手對象，進行「消災解厄」的詐騙模式。

警方說，68歲許姓婦人13日下午行經北市中正、文林路口，遇上中國祈福黨的盧、李及劉3名成員，連續以「這位夫人，您的兒子3日內有嚴重血光之災喔！」「我兒子曾經很嚴重，幸好認識林有財醫生」、「我是林醫師的嫡孫，我能幫妳消災，只要拿出錢財即可」。

許婦在3女的包圍勸說下，立刻返家拿出現金30萬元、美金千元、金項鍊、金戒指、古董手錶及鑲玉手鍊等大批財物欲「消災」，用報紙包裹後，交給她們放入黑袋中，對方隨即要她拿著袋子回家，不可打開否則福氣會消失，詎料，許婦返家後越想越不對勁，打開袋子驚見價值115萬元的財物竟然變成3瓶鋁箔包飲料及2瓶礦泉水，前夜立刻報警。

士林警方受理後，經文林派出所警員、偵查隊探員等人，循著祈福黨的詐騙路線，一路由士林區、萬華區，眼尖的警員發現這4人搭乘計程車逃離時，企圖製造「斷點」，鑽入夜市中，又搭車轉往中山區住宿的旅店，赫然發現4人「只進不出」，於是埋伏在旅店外。

警方專案小組埋伏整日，昨天晚間發現2名祈福黨成員出現在旅店的曬衣場，經過跟蹤，確認住宿的301號房，大批探員一舉進攻，先逮住曬衣的2女，再逮躲在房內的另2人，其中，最年輕的符女想方設法尿遁，遭探員識破作罷；4人警訊時，原本否認互相認識，也不承認涉案，但在行李中清查出銷贓剩餘的10萬元現金、人民幣2萬餘元、3只手錶及3條鑲玉手鍊等贓證物後百口莫辯。

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