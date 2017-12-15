天冷到公園關懷遊民 警意外逮到通緝犯

2017-12-15 16:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局立人派出所員警巡邏時，擔心轄內遊民無禦寒衣物，無法抵擋低溫，遂到公園內探訪，關懷遊民是否需要協助安置，卻於北區北平路長青公園內，逐一關心3名遊民時，其中一對趙姓兄弟檔，窩在同一條棉被取暖，2人願意接受安置，警方抄錄身分資料時，赫然發現弟弟趙姓男子（35歲），是酒駕公共危險罪通緝犯，聽到自己被通緝，趙男也很傻眼，他不是到社會局的安置場所，而是到派出所內度過寒冷夜晚。

立人所員警是在本月8日晚間，到長青公園關心遊民，該公園涼亭內有3名遊民，其中一對趙姓兄弟窩在同一條棉被取暖，身上穿的衣物也十分單薄，立即上前詢問是否需要幫忙，兄弟倆願意接受安置，員警便逐一抄登身分資料，請這對兄弟稍候，返回立人所之後，將立即通報中市政府社會局派員處理。

不料，員警於立人所內輸入電腦，竟發現弟弟趙姓男子（有強盜等前科），在前一天（7日） 才被台中地檢署發布酒駕公共危險罪通緝，員警立即折返回公園，準備將他逮捕歸案，聽到自己被通緝，趙男也傻眼，仍睡眼惺忪地躲在被窩，還以為警方來通知可以到安置場所過夜，沒想到竟是要被移送歸案。

一旁的哥哥似乎還搞不清楚狀況，不斷問員警社會局什麼時候會來？員警告知哥哥，已協助通報安置，社會局會派人立即處置，弟弟則須以通緝身分在分局度過寒冷的夜晚，隔日警方將趙男依法移送台中地檢署歸案。