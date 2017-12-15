4萬元骨灰罈煮佛跳牆 慶云涉吸金79億二審改判有罪

部分會員把慶云公司的骨灰罈不銹鋼內膽，拿去燉煮佛跳牆。（模擬圖，資料照）

2017-12-15 16:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕總公司位於苗栗的慶云生前契約公司，2009年至2014年以俗稱老鼠會的伎倆，搭配「輕鬆成億萬富翁」的宣傳詞，將成本僅2000元的骨灰罈，以每個4萬6000元高價售出，總計10萬餘人入會購買，吸金達79億多元，骨灰罈卻只是掩飾吸金的「虛擬交易媒介」，許多會員把骨灰罈拿去插花、煮佛跳牆，苗栗地院一審卻判無罪，引發社會譁然，台中高分院二審卻認為，會員不是基於骨灰罈的價值而入會，而是想進入組織拿獎金，依違反多層次傳銷管理法，改判董事長陳慶雲及妻子鄒淑芬各3年、2年徒刑，併科5000萬元罰金，不法所得79億多元宣告沒收，可再上訴。

判決書指出，陳慶雲、鄒淑芬夫妻擔任慶云生前契約公司的董事長與經理，2014年10月，苗栗檢方指揮調查局搜索，赫然發現慶云公司會員達10萬1485人，共賣出17萬多個骨灰罈，吸金達79億2621萬餘元，運作方式是把成本僅2000元的骨灰罈，以4萬6000元高價賣出，不過，賣骨灰罈是幌子，實際上是以俗稱老鼠會手段傳銷，繳1000元會費並買1至3個骨灰罈，才能當會員，買1個骨灰罈，稱為小股東，一次買3個稱為大股東。

之後，會員再介紹親友加入會員，每介紹1人入會，可得到8000元推薦獎金，新會員就成了介紹人的「下線」，以自己為中心，「下線」分成左右兩線，「下線」人數愈多，組織獎金也水漲船高，還能再領輔導獎金、競賽與分紅獎金，這種手段與「老鼠會」相似。

檢調還查獲「講師」的宣傳稿，「講師」宣稱小股東賺錢速度慢，要當大股東（1人買3個）才會快，如果大股東的「下線」也全都是大股東，「每條通路可賺到650萬元， 輕輕鬆鬆成為億萬富翁」，「相信的人，會跟我一樣得一億，不相信的人會得二憶，失意跟回憶」。

苗栗檢方依違反多層次傳銷管理法起訴，不料，苗栗地院卻認為市面上同等級骨灰罈，價格在3萬餘元至7萬元之間，慶云公司骨灰罈一個要4萬6000元，沒有比其他公司貴，骨灰罈成本僅2000元，是大量採購壓低價格，慶云公司也確實把骨灰罈拿給會員，據此判決無罪。

台中高分院卻有不同看法，二審認為，骨灰罈購入價格僅1000多元，再加上倉儲等費用，以每個500元計算，成本只有2000元，僅佔售價4萬6000元的4.3％，比例明顯偏低，會員也說，買入骨灰罈是「架構人際通路賺錢用」，平常拿去插花、種花、放糖果當聚寶盆，甚至拿去燉佛跳牆，顯示骨灰罐是「虛擬的交易媒介」，會員目的不是買骨灰罐，而是加入組織拿獎金，據此改判陳慶雲、鄒淑芬各3年、2年徒刑，併科罰金5000萬元，不法所得79億2621萬餘元沒收，可再上訴。