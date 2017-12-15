法院判佔國有地要拆廟 太平玉旨奉天宮主委率信徒抗議

太平玉旨奉天宮主委陳東林率信徒抗議國有財產署未溝通拆廟，國有財產署則表示早已告知要返還土地，對方不還才訴訟並勝訴。（記者蘇金鳳攝）

2017-12-15 15:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市太平玉旨奉天宮接獲台中法院通知，因廟方佔有國有地，今天要進行拆除，廟方率信徒抗議，並指國有財產署圖利財團；國有財產署中區分署表示，該地早在民國70年左右被規劃為自辦重劃，而且早已告知廟方要返還土地，才開始訴訟，104年勝訴，因此依向法院申請，要求廟方返還土地。

太平玉旨奉天宮今天在主委陳東林率領下，眾多信徒聚集在廟前，抗議國有財產署要拆廟，眾人舉白布條抗議，指國有財產署沒有給時間就要拆，而且今天應該測定相關界址範圍，又改為要拆，讓他們無法接受。

不過，由於法院已改在明年元月份再執行，因此今天並未有相關人員到場，但台電未接獲改期通知，前往現場，讓信徒以為台電要來斷電，將台電人員圍住質疑，台電人員表示，他們是到場才知道改期，並沒有要斷電，民眾才散去。

主委陳東林表示，玉旨奉天宮於民國94年以林錦堂名義合法租賃，依法繳納租賃金，並申請雜項建造所設立， 但國有財產署卻終止租約，並向台中法院提出民、刑事告訴，向廟方提出竊占、侵占及拆屋還地告訴，但均獲判無罪，顯見國有財產署是有缺失。

陳東林表示，法院執行處來函，內文寫明是要測定界址範圍，但卻通知要拆除，讓他們相當氣憤，而且說要拆就訴，完全不讓廟方有準備，沒有尊重民間信仰，他更表示，若要自辦重劃，廟方不會反對地方發展，但是廟方希望購買此塊地，但遭國有財產署拒絕，卻要財團辦自辦重劃，根本是圖利財團。

國有財產署副分署長陸衡寧表示，自辦重劃是早在民國70年左右就核定，只是在80年時案子暫停，國有財產署基於活化土地，才在94年跟廟方簽定短期的「檢式合營」，是可設隨時拆的物體，而不是永久建物。

陸衡寧表示，國有財產署與廟方在96年8月中止契約，100年開始訴訟，因為訴訟的對象錯誤，才一直敗訴，104年勝訴，便向法院申請排拆。

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