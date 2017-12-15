高市官警包庇賭博電玩案再起訴3人 收賄金額破千萬元

2017-12-15 15:40

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦官警集體包庇賭博電玩案，今再以違背職務收賄罪嫌，起訴已退休的蔡姓前警務正、齊姓前行政組組長、林姓巡官3人，檢方初步認定收賄金額高達1283萬元。

其中，齊姓前行政組組長在偵查中坦承犯行，檢方建請法院減輕其刑。檢方另清查涉案蔡姓前警務正，認定有來源不明之犯罪所得近新台幣363萬元，建請法院命其證明來源合法，如未能證明，請依法宣告沒收。

檢方起訴指出，蔡姓前警務正自2012年6月起，在高市警局督察室任職，對轄內賭博性電子遊戲場負有查緝取締之責，竟自同年6月底起至2013年10月底，按月收受位在大樹、鳳山、橋頭、阿蓮、岡山、仁武、鳥松、大寮、前鎮、林園、彌陀等區共27家賭博電玩業者，推由李姓賭博電玩業者透過楊姓「白手套」，再透過蔡姓前警務正之前長官、陳姓警友會幹事（退休前為左營副分局長）轉交之賄款（李男、楊男、陳男均另行偵辦），包庇27家賭博電玩業者不被取締，共收賄16次，收賄總金額達1008萬元。

齊姓前行政組組長則自2012年2月起至2013年4月間止，在仁武分局任職期間，按月收受位在大樹、鳥松、仁武等區共11家賭博電玩業者，推由李姓業者透過楊姓白手套，再透過齊姓前行政組組長之前同事，即陳姓警友會幹事轉交之賄款，包庇11家賭博電玩業者不被取締，齊姓前行政組組長共收賄14次，收賄總金額為154萬元。

林姓巡官自2014年6月起，在仁武分局行政組任職期間，收受位於鳥松、仁武、大樹、大社等區共12家賭博電玩業者，推由李姓業者透過楊姓白手套親自交付第一期賄款後，再收受由楊姓白手套透過林姓巡官之舊識，即時任高雄市警局交通大隊逕行舉發組涂姓警務員（另行偵辦）按月轉交之賄款，而包庇12家賭博電玩業者不被取締，總計上開期間，林姓巡官共收賄11次，收賄總額為121萬元。

雄檢今年10月16日發動搜索及傳喚涉案人等後，經檢察官董秀菁、林志祐、魏豪勇、陳永盛、謝長夏、朱華君、范家振、謝昀哲、劉嘉凱等9人漏夜訊問後，10月17日向法院聲請羈押禁見被告林姓巡官獲准，復於18日再次傳喚被告蔡姓前警務正與齊姓前行政組組長，經董檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見2人獲准，檢方今偵結提起公訴，並移審高雄地院審理。