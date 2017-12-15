賣假SOGO禮券詐財百萬 惡情侶得入獄懺悔了

2017-12-15 15:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕29歲情侶蔡硯旭、蔡沂玹在網路上販售假SOGO百貨公司禮券，陳姓女子信以為真，花了112萬5千元購買125萬元SOGO禮券，卻發現僅2萬元禮券是真的，得知被騙後，陳女的謝姓男友以有意購買60萬元SOGO禮券為由，透過網路邀約蔡男見面，蔡男當場被警逮捕，新北地院今依偽造有價證券、詐欺等罪，判蔡男有期徒刑4年；蔡女徒刑3年4月，可上訴。

判決指出，去年2月，蔡男在新北三重住處，掃描SOGO百貨公司面額500元禮券後，再以印表機列印717張現金禮券成品及半成品81張，蔡女則在蝦皮拍賣網站刊登販售SOGO現金禮券訊息，陳女看到後與蔡女約定以2萬3500元購買2萬5千元的SOGO禮券。

去年2月27日，蔡男先持50張真正的500元SOGO禮券面交給陳女，接著再向陳女誆稱「友人那邊有超過100萬元面額的SOGO禮券，可以較低價格賣妳」，陳女誤信當晚就與蔡男約定以112萬5千元購買125萬元SOGO禮券，翌日雙方再約面交，這次蔡男卻是惡劣的將真、假禮券摻雜，偽造的假禮券還是僅印正面的半成品，另還混充白紙裝箱拿給陳女，陳女發現被騙，告知謝姓男友報警處理。

謝男上網見拍賣訊息尚未下架，主動跟蔡女聯繫，雙方商議以54萬元購買60萬元SOGO禮券，去年3月10日晚間，謝男與蔡男約在超商面交，蔡男把534張500元面額的SOGO假禮券，及10張真禮券放在紙箱交給謝男，謝男隨即與蔡男發生拉扯，巡邏警員發現後，當場將蔡男逮捕送辦。

法官痛批，蔡姓情侶檔均是年輕人，卻是詐欺累犯，不思正途找工作賺錢，反偽製SOGO禮券詐財，且迄今未與告訴人達成和解賠償，因此判兩人徒刑4年及3年4月，並沒收詐欺所得110萬5千元。