聯手闖空門 竊賊竟在客廳睡著了

2017-12-15 15:24

〔記者黃建華／高雄報導〕沙發太舒服，竊賊竟然睡著了！

鼓山區一棟民宅女屋主今年9月8日返家，赫見一陌生男子在客廳睡，屋內一團凌亂，立刻報警，警方趕抵逮捕張男，他供稱和另名毒友「阿保」聯手闖空門行竊，對方先離去，他則躺在沙發睡著了，警方循線逮捕同樣姓張的「阿保」，高雄地院一審將張男2人都依侵入住宅竊盜罪判刑10月。可上訴。

判決指出，男子張玉生與張坤保聯手於今年9月8日上午10時許，以拾獲的鑰匙，開啟位鼓山區某民宅大門，共同入內竊取王姓屋主所有的CASIO數位相機、耳環、香水、吊飾、手表2支、戒指、玉鐲、泰銖紙鈔290銖、新臺幣硬幣2322元。兩人得手後，張坤保先行離去，張玉生則留在客廳睡覺，王姓屋主見狀立即報警，員警旋於同日上午11時37分趕抵逮捕張玉生，並在其身上扣得CASIO數位相機1台、耳環1副、攜帶式香水1瓶、吊飾1只；警方另循線於同日晚間逮捕張坤保，在其身上起獲手表2支、戒指1只、玉鐲1只、香水5瓶、泰銖紙鈔290元、硬幣共計322元。

案經王姓屋主提告，檢方起訴，高雄地院一審，審酌被告2人均正值壯年，竟僅因缺錢花用而侵入王姓屋主住宅竊盜，侵害屋主財產權，個判處有期徒刑10月。可上訴。