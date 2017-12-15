鼻酸！為子女捨不得花錢看病 癌末婦：在家等死好了

2017-12-15 15:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉48歲劉姓婦人，多年來獨力辛苦扶養兩名兒女，因孩子尚在就學，即使罹患癌症，也不捨得花錢看醫生；縣議員羅貴星、鄉民代表王文成及鄰長葉雲光好說歹說，她才願意就醫，無奈劉婦為乳癌末期，醫師估計剩半年時日。因劉婦為中低收入戶，羅貴星等人也協助申請轉為低收，讓劉婦獲得醫療費用補助及子女求學權益保障。

苗栗縣政府社會處社會救助及社工科長邱芳珍說，劉婦目前為中低收入戶，依劉婦家中情形，待收到醫院診斷書後，可轉為低收入戶。劉婦就具有醫療減免補助，並可請領每天1500元的看護補助，劉婦子女在學可享有學雜費全免，劉婦及子女每人每月也有6115元家庭生活補助。

劉婦的丈夫於7年前過世，因兒女尚在就學，一家生計全落在她身上，家境清苦的劉婦，除在工廠上班，休假也到餐廳洗碗、端盤子，不料，劉婦數年前又罹癌。

葉雲光為劉婦鄰居，他說，2年前就知道劉婦生病，他常勸說劉婦要去看醫生，但劉婦總說「要花很多錢，捨不得」，劉婦也因生病日漸憔悴。

因劉婦的兒女都在外地讀大學，家中僅劉婦一人，日前，葉雲光見劉婦兩天未出門，感覺不對勁，登門關心，發現劉婦身體虛弱不已，遂聯繫羅貴星、王文成等人協助，將她送往台中市中山醫學大學附設醫院，經診斷為乳癌末期，醫師估計剩半年時日。過程中，劉婦仍一度婉拒說「不要再花錢了，就在家等死好了！ 」讓羅等人聽了也不禁鼻酸。

劉婦因生病無法工作，她兩名兒女也就讀大學，尚未工作，劉婦的相關醫療費用及兒女的求學生活都成問題，羅貴星等人也協助尋求政府資源照護。