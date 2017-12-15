司法院啟用ADR查詢平台 解決紛爭免訴訟

司法院召開「ADR查詢平台」記者會前，先上演一段樓上樓下對漏水問題齟齬的行動劇，以生活化方式說明如何使用ADR。（記者楊國文攝）

2017-12-15 15:18

〔記者楊國文／台北報導〕你有無因漏水問題和鄰居不快經驗？為有效、快速解決私權糾紛，除了向法院提起訴訟或聲請調解等廣為人知的方法外，司法院今正式啟用免打官司的「訴訟外紛爭解決機構（簡稱ADR）」，民眾可以選擇到法院以外的紛爭解決機構，請求以「調解」、「調處」、「仲裁」等方式解決，當雙方評議成立，經法院核可後，與確定判決有同一效力。

「訴訟外紛爭解決」是司改國是會議用以減少訴源的重要改革機制，司法院秘書長呂太郎今中午主持「訴訟外紛爭解決機構（簡稱ADR）查詢平台」啟用記者會時，還先讓民事廳官員上演行動劇，以樓上、樓下漏水問題齟齬為開場，透過生活化的劇情讓民眾了解什麼時候用得到ADR。

呂太郎指出，到法院訴訟通常是民眾最不得己的手段，ADR處理紛爭是以當事人自主意識為主，和訴訟比較，ADR有七大優點，包括：一、迅速性：程序自由化，且有當事人參與，得以及時達到定紛止爭效果；二、經濟型：程序簡單化，節省當事人勞費；三、隱密性：就協商過程與結果均可選擇不公開；四、和諧性：維持當事人間和諧關係；五、多樣性：可針對不同爭議類型，選擇不同專業的ADR機構；七、便利性：可就近選擇辦理，不像訴訟程序須限定到特定的管轄法院辦理。

司法院指出，為便利民眾及時查詢相關資訊，經耗時一年彙整國內「行政型」和「民間型」共約600個ADR機構資訊，並建置完成「訴訟外紛爭解決機制（簡稱ADR）查詢平台」，提供民眾以選擇「紛爭類型」、「機構所在地區」或輸入機構關鍵字等方式，查詢符合民眾有紛爭需求的ADR機構。

司法院民事廳長邱瑞祥指出，美國從1978年因案件越來越多，開始施行ADR制度，讓很多紛爭能在訴訟外就解決，如此一來法官也能專心辦案

司法院表示，民眾只要直接輸入官網搜尋，就可輕易找到並進入ADR專屬網頁使用。