無業男欠債1.5萬沒還反嗆討太急 債主亂刀砍到柄都斷

2017-12-15 15:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕無業的陳姓男子積欠謝男1萬5000元生活費，謝男近來急於催討，今天凌晨謝男約陳男到二重疏洪道喬還債，期間陳男說不出還債計畫，還嗆謝男「欠無多少，討那麼急做什麼」，謝男氣得掏出西瓜刀揮砍陳男，造成他手腳、背部受傷倒地；警方循車牌找出同夥張男，通知其母策動，4煞凌晨5時投案，辯稱不滿陳嫌不還錢，憤而砍殺。

三重警分局調查，今天凌晨1時許獲報，在三重區疏洪12路籃球場旁，有1名男子遭多名惡煞持西瓜砍傷，警員、消防到場時，25歲陳姓男子倒地，身上右手、右肩及右大腿都被砍傷，連忙送醫救治；警方過濾監視器及張男機車車牌，找到張嫌住處，但他並未返家，警方透過張母，策動張嫌投案，4煞就於今天凌晨5時許投案。

警方調查，陳姓被害人近日積欠謝嫌約1萬5千元，謝嫌因多次催討未果，便夥同宋姓、張姓與徐姓友人共4人，原本約陳男到三重區忠孝路三段小公園談判，但謝嫌4人發現該處人車甚多，所以要求陳男尾隨謝嫌4人所搭乘的計程車，到疏洪12路籃球場旁停車場內協商，但協商的過程中，謝嫌發現陳男不願意還錢，一時氣憤，便持刀與宋等3嫌追砍陳男，但4煞出手太重，連刀柄都砍斷。

動手的謝男等4嫌說，氣不過陳男欠債還嗆聲，先是徒手毆打，隨後掏出西瓜刀、水果刀揮砍被害人，直到他倒地，眾人才鳥獸散；辯稱只想警告對方，沒有致他於死企圖；警方將全案依殺人未遂罪，函送新北地檢署偵辦。